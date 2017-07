Karanlık ‘oda’lar da yürüyüşte

FETÖ yapılanması ve MİT TIR'ları görüntülerini yayınlaması kapsamında 25 yıl hapis cezası alan Enis Berberoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde adalet yürüyüşüne, bir destek de ideolojik bataklığa batmış meslek odalarından geldi. Mesleğin sorunlarından başka her işle ilgilenen Ankara Diş Hekimleri Odası, meslektaşlarına gönderdiği mailde, “Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Odalarımız üyeleriyle birlikte, ‘Adalet' yürüyüşüne katılacaktır. Türk Diş Hekimleri Birliği önünden otobüs kaldırılacaktır” ifadelerine yer verdi. Aynı şekilde doktorun sırtındaki kamburu Türk Tabipleri Birliği'nin de benzeri bir çalışma yaptığı bildirildi.



DİŞ HEKİMLERİ ODASI'NDAN ÇAĞRI



Gezi olaylarında çapulculara her türlü desteği veren, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ilaç vurgunlarına sus pus olan, mesleklerinin sorunundan çok marjinal bir sol parti havasında çalışmalar yapan meslek odaları yine provokasyon peşinde. Enis Berberoğlu'na destek vermek için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde adalet yürüyüşüne Ankara Diş Hekimleri Odası da katılma kararı aldı. Oda tarafından meslektaşlarına atılan mailde, provokatif yürüyüşe destek verileceği belirtilerek, “Değerli meslektaşlarımız, Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Odalarımız üyeleriyle birlikte, ‘Adalet' yürüyüşüne katılacaktır. Katılmak isteyen meslektaşlarımızın Odamız ile iletişime geçmesini rica ederiz. Saygılarımızla, Ankara Diş Hekimleri Odası” ifadelerine yer verildi.



TABİBLER BİRLİĞİ DE EKSİK KALMADI



Öte yandan, Gezi parkı olaylarında ateşe benzinle giden Türk Tabipleri Birliği de, provokatif yürüyüşe destek vereceğini internet sitesinden yaptıkları bir açıklamayla duyurdu. Skandal açıklamada, “Darbelere, OHAL'e ve antidemokratik düzene karşı laik ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak için; sağlık hakkımız, hekimlik değerlerimiz ve toplumsal sağlığımız için yürüyoruz” denildi.



Terörden çok acı çekmiş!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı sözde ‘adalet' yürüyüşünün 16. gününe Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinden başladı. Terör örgütü sempatizanlarıyla kol kola yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, 16 yıl önce şehit düşen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın Hendek'teki mezarını ziyaretinde gaza geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, “Terörden çok acı çektik. ‘Analar ağlamasın' diye söylemlerde bulunduk. Zaman zaman şiirler okuduk, türküler yaktık ama terörü önleme konusunda önemli adımlar atamadık. Terör hâlâ can yakıyor. Özellikle terörle mücadele konusunda emin olun son derece samimiyiz” ifadelerini kullandı.