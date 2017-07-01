İzmir'de makilik alanda yangın

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi mevkisinde makilik alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma yapılıyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 30 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Yangının Tahtalı Barajı çevresindeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunduğu, yayılmasını önlemek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak : AA