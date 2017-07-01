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İzmir'de makilik alanda yangın

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi mevkisinde makilik alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma yapılıyor.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:02
İzmir'de makilik alanda yangın
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İzmir'in Menderes ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 30 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.



Yangının Tahtalı Barajı çevresindeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunduğu, yayılmasını önlemek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Kaynak : AA

Yangın YeriOrman YangınıHelikopter


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