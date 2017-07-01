İzmir'de ikinci orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Gümüldür bölgesindeki yangın söndürülemeden bir yangın haberi de Karaburun'dan geldi. Mordoğan'da bozuk orman arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 4 arazöz ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.



Öte yandan, Menderes ilçesindeki yangın hala devam ederken, bazı ilçelere hala su ve elektrik verilemiyor. Yangına 6 helikopter, 4 amfibi tipi uçak, 300 işçi ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor.



















Kaynak : İHA