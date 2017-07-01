USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

İzmir'de ikinci orman yangını

İzmir’in Menderes ilçesindeki yangın devam ederken, Mordoğan’da da bozuk orman arazisinde yangın çıktı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:36
İzmir'de ikinci orman yangını
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Gümüldür bölgesindeki yangın söndürülemeden bir yangın haberi de Karaburun'dan geldi. Mordoğan'da bozuk orman arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 4 arazöz ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.

Öte yandan, Menderes ilçesindeki yangın hala devam ederken, bazı ilçelere hala su ve elektrik verilemiyor. Yangına 6 helikopter, 4 amfibi tipi uçak, 300 işçi ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor.









Kaynak : İHA

GümüldürOrman Yangınıİzmir ValisiHelikopter


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı