HDP yürüyüş kararını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan 'adalet yürüyüşü' on yedinci gününde.



HDP KARARINI VERDİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yürüyüşe Kandıra Cezaevi önünden Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşan heyetle; İstanbul'da düzenlenecek büyük mitinge ise kitlesel olarak katılma kararı alındı.



'EŞ BAŞKANLAR İÇİN ADALET'

Korteje katılanlar, parti bayrağı taşımayacak ancak ellerinde 'Eş başkanlar için adalet' dövizleriyle yürüyecekler.

Kaynak : Cumhuriyet