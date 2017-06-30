3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına, Beşşar Esed rejimi bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti.



CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI



Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.



Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.





Kaynak : İHA