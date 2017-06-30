Suriye’den atılan top mermisi, Hatay’ın Yayladağı ilçesi, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Karakolu yakınlarına düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, angajman kuralları gereği top mermilerinin geldiği bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına, Beşşar Esed rejimi bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.
Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.
Kaynak : İHA