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Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Kartal’da bisiklete binen 6 yaşında bir çocuk dengesini kaybederek hafriyat kamyonun altına girdi. Küçük çocuk şans eseri kazadan hafif yaralarla kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:35
Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu
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Kartal Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak'ta meydana gelen olayda, bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi. Çevredeki vatandaşların bağırması kamyon sürücüsü aracının durdu.

Küçük çocuk kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkıştı. Şans eseri ciddi bir yara almayan çocuğu kurtarma için olay yerine koşan vatandaşlar kamyonun yerinden hareket etmesini önlemek için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




Kaynak : İHA

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