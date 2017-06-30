Gazeteci Hande Fırat sözlendi

Bir süredir medya dünyasında konuşulan birlikteliğin ilk adımı Bodrum'da atıldı.



AYDIN DOĞAN SÖZÜNÜ TUTACAK MI?



Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a Yılın Medya Olayı ödülünü verirken 'Hande, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı'yla (Erdoğan) görüşeceğini söyleyince 'Bunu yaparsan çok mutlu olurum, sana istediğin yerde düğün yaparım, ev eşyalarını bile ben alırım' dedim' sözlerini sarf etmişti.





Kaynak : İHA