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Esenyurt'ta göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında kanalizasyon çalışması yapan bir kişi çöken toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:34
Esenyurt'ta göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay saat 12.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi, 243. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 yaşındaki Kadir Beser binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması yaptığı sırada toprak çöktü. Çöken toprağın altında kalan Beser'i çevredeki vatandaşlar çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar mahsur kalan kişiyi çıkaramayınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Beser'in cansız bedenine ulaştı. Yaşlı adamın olay yerine gelen oğlu ve kızı gözyaşı döktü.

Olayı anlatan Furkan çiftçi , “ İçeriye girdik baktık. Adam orada yatıyordu. Toprak çökmüştü üstüne. Beli dışarıda kalmıştı, çıkarmaya çalıştık olmadı. Seslendim acıdan inliyordu. 5 dakika sonra tekrar baktığımızda sesi çıkmıyordu. İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Kanalizasyon çalışması yapıyormuş, boruları birbirine bağlamaya çalışıyormuş. Zeminde yumuşak olunca çökmüş” dedi.

KanalizasyonGözyaşıKanalizasyon Çalışması


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