Çocukların tabancayla 'oyun'u faciaya neden oldu: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu 2 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Kabalar köyünde E.G. (11) ile kuzenleri İ.B. (12) ve O.B. (13) evde buldukları tabancayla oyun oynamaya başladı.



Tabancanın ateş alması sonucu E.G. ve kuzenleri yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan E.G. ve İ.B. ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine, O.B. ise Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Göğüs kısmından yaralanan E.G. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Başından yaralanan İ.B. ile kolundan yaralanan O.B. ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.



İ.B. de hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çocukların büyükannesi Satiye G, AA muhabirine, evde otururken çocukların bulunduğu diğer odadan tek el silah sesi duyduğunu ifade etti.



Seydiler ilçesinde ikamet eden İ.B. ve O.B. kardeşlerin anne ve babasının 15 gün önce tedavi için İstanbul'a gittiği, bu nedenle İnebolu'nun Kabalar köyünde yaşayan dayıları Yavuz G'nin evinde kaldıkları öğrenildi.



İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : AA