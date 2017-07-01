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CHP'li belediye halkın parasını Yarkadaş'a verdi.

CHP’li Kartal Belediyesi’nin, partinin İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sahibi olduğu Yarkadaş Yayıncılık’ı halkın parasıyla beslediği ortaya çıktı. Belediyenin, Yarkadaş Yayıncılık’tan, Sabiha Gökçen’in manevi oğlu olan Eriş Ülger’in yazdığı “Atatürk’ün Cumhuriyeti” isimli setten 100 adet satın alarak 35 bin 400 TL ödediği belirlendi..

Güncel / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 01:46
CHP'li belediye halkın parasını Yarkadaş'a verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünün 9. gününde 288 sayfalık bir kitap hazırlayarak tartışmaların odağı haline gelen İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ballı pazarlığı ortaya çıktı. CHP'li Kartal Belediyesi'nin Yarkadaş'a ait Yarkadaş Yayıncılık'tan bir kitap seti aldığı karşılığında da 35 bin TL ödeme yapıldığı tespit edildi..

TEK SEFERDE 100 KİTAP

Yarkadaş'ı adeta beslediği ortaya çıkan Kartal Belediyesi, halkın parasıyla Yarkadaş Yayıncılık'tan, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in manevi oğlu olan Eriş Ülger'in yazdığı 'Atatürk'ün Cumhuriyeti' isimli 3 kitaplık setten tek seferde 100 adet satın aldı. Kitap CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Asi Kitap isimli yayınevinden 2014 yılında çıktı..



35 BİN LİRALIK FATURA
​Yarkadaş ise bu kitaplardan 100 tanesini kendi şirketi üzerinden belediyeye 15 Kasım 2016 günü fatura etti. Yeni Şafak'ın ele geçirdiği faturada Yarkadaş Yayıncılık adına görünen adresin, yine Yarkadaş'a ait olan internet sitesinin adresiyle aynı olduğu belirlendi. Yarkadaş 30 bin TL'lik kitap ücretine yüzde 18'lik KDV de ekleyerek tutarı 35 bin 400 TL'ye çıkardı..
Kaynak : Takvim

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