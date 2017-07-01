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Bingöl'de teröristlere hava harekatı

Bingöl’de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan 2 hedef imha edildi.

Güncel / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
Bingöl'de teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan 2 hedef (barınma yeri ve silah mevzii) imha edilirken, bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edilmekte olduğu bildirildi.

Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüHava HarekatıSaldırı


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