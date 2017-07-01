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Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun karavanında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü sırasında molalarda kullandığı karavana Ahmet Hakan girdi.

Güncel / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun karavanında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun molalarda kullandığı karavana Hürriyet yazarı Ahmet Hakan girdi. 

CHP lideri ile yaptığı söyleyişi yarın paylaşacağını aktaran Hakan, ilk izlenimlerini ise şöyle anlattı:

***

Sanki hiç yürümemiş, sanki yeni başlıyormuş, sanki “niye durduk ki biz” der gibi bir hali vardı.

Bıraksanız koca İpek Yolu'nu kat edecek gibi duruyordu.

Mao'nun Uzun Yürüyüşü ile...

Gandi'nin Tuz Yürüyüşü ile...

İnatlaşır, çekişir, cedelleşir gibi bir hal.


***

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Kemal KılıçdaroğluAdalet YürüyüşüEnis BerberoğluAhmet Hakan Coşkun


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