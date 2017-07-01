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Adana'nın ünlü kebapçısı Kebapçı Celal tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, menfaat karşılığı suç örgütlerinin adliye ve emniyetteki işlerini takip edip bilgi aktardığı saptanan, kentin ünlü kebapçılarından C.A. ile E.Ö. ’örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:11
Adana'nın ünlü kebapçısı Kebapçı Celal tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kebapçı Celal' lakaplı C.A ve E.Ö. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı


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