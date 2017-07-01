Adana'nın ünlü kebapçısı Kebapçı Celal tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kebapçı Celal' lakaplı C.A ve E.Ö. gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA