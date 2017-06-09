USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI!..

Ünlü televizyoncu Doğan Bircan vefat etti

Geçtiğimiz yıl görkemli bir nikah töreni ile nikah masasına oturan diş hekimi, yapımcı ve TV program sunucusu Doğan Bircan, kalp krizi sonucu 32 yaşında yaşamını yitirdi.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 21:19
Ünlü televizyoncu Doğan Bircan vefat etti

Ses sanatçısı Onur Akay, İnstagram hesabından Doğan Bircan'ın vefat ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki ünlü televizyoncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Akay, cenaze bilgilerini de paylaştı.

Söz konusu paylaşım şöyle:

'Üzüntümüz büyük! Geçen sene evlenen 32 yaşındaki televizyon programcısı ve sunucusu arkadaşımız Doğan Bircan'ı, kalp krizi nedeniyle kaybettik. Aynı zamanda diş hekimi olan Bircan'ın cenazesi, cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Sevenlerine sabır dilerim.'

TelevizyonDoğan BircanCenaze NamazıKarşıyakaDiş Hekimi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı