Ünlü televizyoncu Doğan Bircan vefat etti

Ses sanatçısı Onur Akay, İnstagram hesabından Doğan Bircan'ın vefat ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki ünlü televizyoncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Akay, cenaze bilgilerini de paylaştı.



Söz konusu paylaşım şöyle:



'Üzüntümüz büyük! Geçen sene evlenen 32 yaşındaki televizyon programcısı ve sunucusu arkadaşımız Doğan Bircan'ı, kalp krizi nedeniyle kaybettik. Aynı zamanda diş hekimi olan Bircan'ın cenazesi, cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Sevenlerine sabır dilerim.'

