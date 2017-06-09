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Türk jetleri Katar yolcusu

Uluslararası gerilimin odağındaki Katar’ın başkenti Doha’daki üsse önce Türk jandarması konuşlanacak, ardından Türk savaş uçakları ve gemileri de gönderilecek. TBMM’nin bu kararının ardından dün sıcak bir gelişme daha yaşandı. Katar Dışişleri Bakanı “Türk askeri bütün bölgenin güvenliğini sağlamak için Katar’a geliyor” dedi.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 03:34
Türk jetleri Katar yolcusu

Öncelikli hedef Doha’daki üsse Türk Jandarması’nın konuşlanıp Katar Jandarmasını eğitmesi olsa da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kara, Deniz ve Hava birlikleri de üsse konuşlanacak. Üsse gidecek Türk savaş uçakları ile Türk savaş gemilerinin sayısı, üste yapılacak ön inceleme ardından hazırlanacak rapor doğrultusundaki değerlendirmelerle belli olacak.

200-250 ASKER

Önümüzdeki günlerde bir öncü heyetin Katar’a giderek halen 90 civarında olan Türk askerinin geçici olarak konuşlandığı üste ayrıntılı bir inceleme yapması bekleniyor.

Çalışma sonrası Türk askeri, belirli aralıklarla Katar’a gönderilecekb. Yetkililer şu aşamada ilk etapta en erken 2 ay içinde 200-250 askerin gönderilmesinin planlandığını ancak bu süre ve sayının gelişmelere göre değişme opsiyonu olduğunu söylediler.

Türkiye ile Katar arasında daha önceden Türk askerinin Katar’a üslenmesi konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen anlaşmaların bir türlü Meclis’in gündemine gelmemesinin, Katar’ın ‘resmen’ bir üs yeri göstermemesinden kaynaklandığı öğrenildi.

RESMEN ÜS

Hafta başında başlayan krizden sonra Katar’la yapılan temaslarda Doha yönetiminin ‘geçici’ olan yeri ‘kalıcı’ konuma dönüştürdüğü, hükümetin de bunun üzerine anlaşmayı Meclis’in gündemine aldığı kaydedildi.

Katar


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