Trump'tan Comey'nin ifadesine Twitter'dan ilk tepki

Twitter'daki hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'Birçok yanlış ifade ve yalanlara rağmen tam bir savunma… ve WOW! Comey bilgi sızdıran biri!' mesajını paylaştı.



FBI eski Başkanı James Comey dün Senato İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede, Rusya'nın Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere müdahale ettiğinden hiç şüphesi olmadığını söylemişti.



Comey, ABD Başkanı Trump'ın bu müdahalenin araştırıldığı soruşturmayı kapatmasını istemediğine de dikkat çekmişti.



Dünkü oturumun gündeminde Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarının araştırıldığı soruşturma da vardı. Comey, Trump'ın kendisine Flynn için 'O iyi biri. Umarım bu soruşturmayı bırakırsın' dediğini belirtmişti.



FBI eski Başkanı James Comey, Başkan Trump'la olan özel görüşmelerini ilk günden beri kayıt altına aldığını da açıklamıştı.



Comey bunun nedeni olarak 'Trump daha sonra görüşmelerimizle ilgili yalan söyleyebilirdi' demişti.



Görüşme kayıtlarını medyaya ulaştırması talebiyle bir arkadaşına verdiğini de söyleyen FBI eski Başkanı James Comey, 'Bu sayede Rusya soruşturmasına özel savcı atanması yolunun açılabileceğine inanıyordum' şeklinde konuşmuştu.



'Trump, FBI hakkında yalan söyledi'