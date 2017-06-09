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Sözde sıkıyönetim komutanına rekor ceza

15 Temmuz darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" dönemin 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar’ın 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Siyaset / 09 Haziran 2017 Cuma 20:26
Sözde sıkıyönetim komutanına rekor ceza

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması bugün yapılırken sanıklara ceza yağdı. Sanıklardan Afşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanarak son savunmasını yaptı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmalarının ardından Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi Afşar ile birlikte eski Kurmay Başkanı Ercüment Takır, Binbaşı Akın Cellat, Yüzbaşı Halis Işıklı'nın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmalarına karar verdi. Kaynak : İHA

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