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Sorumsuzca alınmış bir karar

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandum kararı için "Sorumsuzca alınmış bir karar" ifadesini kullandı.

Siyaset / 09 Haziran 2017 Cuma 14:01
Sorumsuzca alınmış bir karar
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Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'a Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararı soruldu. Irak'ın toprak bütünlüğünü savundıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Irak bütün Iraklıların bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kararın da sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz."

Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında bir araya gelen parti temsilcileri, bağımsızlık referandumun 25 Eylül'de yapılmasını kararlaştırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da "Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu kararının vahim hata olacağı" uyarısında bulunmuştu.

BaşbakanBinali YıldırımBarzaniCuma NamazıBağımsızlık


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