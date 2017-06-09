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Rusya'dan şaşırtan Suriye açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye’de iç savaşın bittiğini bildirdi.

Dünya / 09 Haziran 2017 Cuma 23:34
Rusya'dan şaşırtan Suriye açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye ile ilgili flash açıklamalarda bulundu.

Rudskoy, konuşmasında Suriye'deki iç savaşın bittiğini belirterek, '4 Mayıs 2017 tarihinde Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla imzalanan Suriye'de çatışmasız bölgeler planı meyvelerini verdi. Suriye sathının büyük bölümünde savaş durdu. Dolayısıyla Suriye'de iç savaşın filen sona erdiğini ilan edebiliriz” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

Savunma BakanlığıGeneralTürkiyeSuriyeRusya


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