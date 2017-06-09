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Meteoroloji'den 48 il için kritik uyarı

48 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İstanbul'da öğle saatlerine kadar çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Yaşam / 09 Haziran 2017 Cuma 09:51
Meteoroloji'den 48 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Çorum, Amasya ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların özellikle batı kesimlerimde 6 derece azalacağını duyurdu ve 48 ili sağanak yağışa karşı uyardı. 

İŞTE O İLLER:

Muğla, İzmir, Manisa, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Eskişehir, Ankara, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Düzce, Sivas, Tokat,Giresun, Ordu, Samsun, Sinop,Tokat,Kastamonu,Amasya,Kırklareli, Edirne,Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Burdur, Denizli, Aydın

AfyonkarahisarMeteorolojiBatı KaradenizKaradenizEskişehir


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