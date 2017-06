Mete Yarar'dan 15 Haziran uyarısı

Rodos'ta FETÖ'cü kaçakların, “15 Haziran'a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak. Bayramı kimin yapacağını göreceğiz” sözleri, darbe tehdidini yeniden gündeme taşıdı.



Güvenlik uzmanı Mete Yarar '15 Haziran'da darbe olacak mı?' sorusuna da ilk kez Beyaz Tv ekranlarında yanıt verdi.



DARBENİN TARİHİ OLMAZ



Güvenlik uzmanı Mete Yarar, ordu içerisinde en organize grubun FTÖ olduğunu ifade ederek ' Darbenin tarihi olmaz. Böyle bir şey yok. İstihbarat teşkilatları ve güvenlik güçleri darbeye her an yapılabilir şeklinde hazırlık yapıyorlar. Zaman beklemiyorlar. Her türlü tedbiri alıyorlar. Her an teyakkuzdalar.' dedi.



UYANIK OLMALIYIZ



FETÖ'nün provokasyon kokan spekülatif hareketlerde bulunduğunu kaydeden Yarar ' Bu eylemlerin her biriyle ilgili tedbirler alınıyor. MİT'in raporunu okusun vatandaşlarımız. Uyanık olmaları lazım vatandaşlarımızın. Vatandaşlarımız bu örgütün her an her şeyi yapabileceğini bilecek kadar uyanık olarak bu işi çözebiliriz.' diye konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel