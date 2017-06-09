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Macron'un Erdoğan'dan istediği Fransız gazeteci sınırdışı ediliyor!

1 aydır Türkiye'de gözaltında tutulan National Geographic'in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon sınırdışı edilecek.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 15:58
Macron'un Erdoğan'dan istediği Fransız gazeteci sınırdışı ediliyor!

Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dosyasına göz atmasını istediği Fransız gazeteci Mathias Depardon'un sınırdışı edileceği bildirildi.

Fransız basının Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne dayandırdığı haberine göre, Gaziantep'ten İstanbul'a getirilen Depardon, akşam saatlerinde Paris'te olacak.

National Geographic'in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon 8 Mayıs'ta Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınmıştı. Depardon o tarihten bu yana gözaltında tutuluyordu.

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