USD (Alış - Satış) : 3,54 - 3,55 EURO (Alış - Satış) : 3,98 - 3,99

İnternet devi Yahoo satıldı

Şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara satışının gelecek hafta tamamlanması planlanıyor.

Ekonomi / 09 Haziran 2017 Cuma 00:35
İnternet devi Yahoo satıldı

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun hissedarları, firmanın iletişim devi Verizon'a satılmasını onayladı.

Yahoo'dan yapılan açıklamada, şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara satılmasının Yahoo hissedarları tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, satış anlaşmasının 13 Haziran'da tamamlanmasının planladığı kaydedilirken, anlaşmanın ardından Yahoo'nun yeni isminin 'Altaba Inc.' olacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın ardından, Yahoo'nun New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10,2 primle günü tamamlarken, Verizon'ın hisse başına değeri yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Anlaşma, Yahoo'nun sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 hissesini, Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hissesini ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.

Verizon'ın, Yahoo'nun internet hizmetleri ve arama motorunu daha önce satın aldığı America Online (AOL) ile birleştirerek 'Oath' isimli yeni bir birim oluşturması bekleniyor.

İnternet hizmetleri sağlayıcısı AOL, Haziran 2015'te Verizon tarafından 4,4 milyar dolara satın alınmıştı.

Uzmanlar, anlaşmanın ardından, Yahoo'nun 600 milyonu mobil olmak üzere dünya genelindeki 1 milyardan fazla kullanıcısının Verizon'a geçeceğine dikkati çekerek, internet hizmetleri piyasasında Verizon'ın payının artacağını belirtiyor. Kaynak : AA

ÇinliOnlineJaponyaE-ticaretNew York


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı