İngiltere'de sandıklar kapandı! İşte ilk sonuçlar

Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekili elde edemiyor.



Ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti 314, ana muhalefetteki İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor.



Bu sonuca göre Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidar için gerekli 326 milletvekiline ulaşamıyor. Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi ise milletvekili sayısını 34 artırmış görünüyor.



Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Birleşik Krallık'ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimali belirmiş oluyor.



BBC, Sky ve ITV kanallarının ortaklaşa yayınladığı sandık çıkış anketine göre, ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) de seçimin kaybedenleri arasında. SNP'nin milletvekili sayısı 22 azalarak 34'e düşüyor.



Liberal Demokrat Parti ise milletvekili sayısını 6 artırarak 14'e çıkarıyor.



Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ankete göre milletvekili çıkaramıyor.



Ülkede bir siyasi partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 650 sandalyenin en az 326'sını kazanması gerekiyor.



Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki kesin seçim sonucunun sabaha karşı belli olması bekleniyor.



Sandık çıkış anketi verileri, seçmenlerin oylarını kullandıktan sonra anketörlere verdikleri yanıtlarla derleniyor.



Sandık çıkış anketi için Birleşik Krallık'ta yaklaşık 30 bin seçmene 144 oy merkezinde hangi partiye oy verdikleri soruldu.



Sandık çıkış anketinden elde edilen sonuçlar ile seçim sonucu genellikle birbirine yakın çıkıyor. Özellikle 2005 ve 2010 yıllarında yapılan genel seçimde sandık çıkışı anketi ile kesin seçim sonucu birbirine oldukça yakın çıkmıştı.



2015 genel seçiminde oyların yüzde 36,9’unu alan Muhafazakar Parti 330 milletvekili çıkarırken, oyları yüzde 30,4’te kalan İşçi Partisi 232 milletvekili elde etmişti. UKIP yüzde 12,6 oyla 1, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,9 oyla 8, SNP yüzde 4,7 oyla 56 ve Yeşil Parti yüzde 3,8 oyla 1 milletvekilini parlamentoya sokabilmişti.



Kaynak : AA