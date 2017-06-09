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İETT yaz tarifesine geçiyor

Eylül ayından bu yana kış tarifesine göre çalışan İETT, 12 Haziran Pazartesi günü yaz tarifesine geçecek.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 13:43
İETT yaz tarifesine geçiyor

Eylül ayından bu yana kış tarifesine göre çalışan İETT, 12 Haziran Pazartesi günü yaz tarifesine geçecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yolcular, hat-hareket saatlerini 'www.iett.istanbul' internet adresi ile akıllı telefonlarda yer alan MOBİETT uygulamasından öğrenebilecek.

İETT, yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat-hareket saatlerindeki yaz uygulamasını pazartesi günü başlatacak.

Söz konusu düzenleme yapılırken okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu. Kaynak : AA


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