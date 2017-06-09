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Erdoğan, Hırka-ı Saadet'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda Hırka-ı Saadet’i ziyaret ederek Destimal Töreni’ne katıldı.

Yaşam / 09 Haziran 2017 Cuma 18:00
Erdoğan, Hırka-ı Saadet'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Topkapı Sarayı'na geldi. Erdoğan, burada Hırka-ı Saadet ziyareti ederek dua etti. Ardından Destimal Töreni'ne katılan Erdoğan, Sultan 2. Osman'ın tahta çıkışını resmeden yağlı boya tablonun gösterime açılış törenine de katıldı.

Erdoğan, tablonun üzerindeki örtüyü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte kaldırdı. Bir süre sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından buradan ayrıldı. Kaynak : İHA

SultanahmetCumhurbaşkanıTopkapıKültür ve Turizm BakanıRecep Tayyip Erdoğan


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