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Çikolata devi ürünlerini geri çağırıp uyardı!

ABD'li ünlü çikolata üreticisi olan Mars'ın ürünlerinde, ölümcül salmonella bakterisi çıktı.

Dünya / 09 Haziran 2017 Cuma 18:53
Çikolata devi ürünlerini geri çağırıp uyardı!

ABD'li ünlü çikolata üreticisi olan Mars'ın ürünlerinde ölümcül salmonella bakterisinin ortaya çıktığı bildirildi. Çikolata devi Mars, bu olay üzerine İngiltere ve İrlanda’da Galaxy’nin Teaser bar, Counters ve Minstrels ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Şirket, ürünlerin yenmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "ürünleri muhafaza etmeli ve tüketici memnuniyeti ekibiyle iletişime geçmeli" açıklamasını yaptı.

Salmonella, insan ve hayvanların sindirim sistemi florasında bulunabilen bir bakteridir. Salmonella Bakterisi, gıdalarda yüksek oranda bulunduklarında hastalık yapabilir, zehirlenmeye yol açabilir. Hastalığın belirtileri, ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmadır.

Hastalıkİngiltere


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