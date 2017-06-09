Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli Fatma Nur Duran, dün ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Duran'ın eşi Yusuf Duran, durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.



Fatma Nur Duran, iddiaya göre bugün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi N.Ş. ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. N.Ş. ve Fatma Nur Duran arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardındoan N.Ş., arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, Duran'ı dövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından Duran'ı, ikinci eşinden olan 3 aylık kızıyla birlikte araçtan atıp, 4 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaçtı.







Genç kadını kanlar içinde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kafatasında da çatlaklıklar olduğu saptanan Duran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Koruma altına alınan 3 aylık bebeğin ise Konya'dan gelecek olan Duran'ın babasına teslim edileceği ifade edildi.



Polis, kaçan N.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.







GÜVEN TİMLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI



Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde, birlikte tatile gitmek için yola çıktığı boşandığı eşi Fatma Nur Duran'ı dövüp, bıçakla boğazını kestiği iddia edilen Nurettin Ş. kent merkezinde, Çomaklı Mahallesi'nde saklandığı evde Güven Timlerine bağlı ekiplerce, yapılan operasyonla yakalandı.



Suçlamaları kabul etmediği ileri sürülen Nurettin Ş.'nin sağlık kontrolü çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Poz vereyim mi?' demesi dikkat çekti.



Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Nur Duran'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



İşlemleri süren Nurettin Ş.'nin Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.





Kaynak : DHA