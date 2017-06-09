Batman'ın Bekirhan Belde Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, jandarma karakolu önünde yol kontrolü yapıldığı sırada bomba yüklü araç patlatıldı.



Patlamadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre patlamada iki asker ve bir sivil yaralandı.



Yaralılar Batman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.