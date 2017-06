Başbakan Yıldırım'ın havuz problemi hatırası

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Sevgili gençler siz artık önümüzdeki günlerde dinlenmeyi, gezmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi tatil zamanı. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz için yoğun bir dönem geçti. Artık bugün ara veriyoruz.Türkiye büyüyor, gelişiyor. Size çok ama çok güveniyoruz. Türkiye'nin geleceğini size emanet edeceğiz. Bir öğretim yılı daha geride kalıyor. Karne alıyorsunuz. Karne almakla beraber tatili de hak ettiniz. Yalnız bir şey görüyorum. Biz karne alıncaya kadar karnemiz elimizde olmazdı. Şimdi herkesin elinde karnesi var. Heyecan azalıyor. Her ne kadar ne alacağımızı tahmin etsek de karne alırken heyecan doruğa çıkıyor, karneyi öğretmenimizin elinden aldıktan sonra ya çok fazla seviniyorduk ya da az seviniyorduk. Sevgili gençler önümüzdeki günlerde dinlenmeyi, gezmeyi tozmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz.



KARNEM DAHA İYİ OLABİLİR DİYENLER...

Yurdun her köşesinde eğitim öğretim yapan tüm öğretmen ve öğrencilerimize buradan selam gönderiyoruz. Altındağ Cebeci Ortaokulu'ndan bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize selam gönderiyoruz. Milyonlarca velimize anneye, babaya selam gönderiyoruz. Yıl boyunca gösterdiğiniz ve harcadığınız emekler için hepinizi kutluyor teker teker gözlerinidzen öpüyorum. Karnem daha iyi olabilirdi diyenler olabilir. Diyeceksiniz ki, sağlık olsun bir daha ki sene daha iyi olur. Olmuş işe üzülmenin bir faydası yok. İnşallah seneye daha iyi olur. Takdir almak en son işse o zaman takdir alanların bir şey demesine gerek yok. Bu yıl yapamadıklarınızı, eksik kalanları seneye tamamlarsınız.Herhangi bir sebeple istediği sonucu karnesinde göremeyen yavrularımız hiç şüphe etmiyorum ki, yeni öğretim yılında daha güzel notlar alacaklardır. Sizler Türkiye'nin gerçekten umudusunuz, geleceğisiniz. Hepinizle gurur duyuyorum.



BEN İLKOKULDAYKEN ELEKTRİK BİLE YOKTU

Değerli öğretmenler her yeni öğretim-eğitim yılı başında Türkiye'yi yarınlara taşıyacak yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizler yıl boyunca büyük bir emek gösteriyorsunuz, onların en iyi şekilde yetişmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz. Şu anda sizlerin ellerinde şekillenen sadece bu yavrularınız değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceği var. Her bir öğretmen arkadaşımızın bu şuurla hareket ettiğini, buna göre çalıştığını biliyorum.



YAPAMAYINCA BABAM BENİ KAPIYA KOYDU

Hepimiz bu sıralardan geçtik, bu karne heyecanını yaşadık. Ama siz bize göre daha şanslısınız. Memleketin imkanları şimdi daha fazla. Ben ilkokulda okurken elektrik yoktu. İdare lambasıyla yer sofrasının üzerinde az ışık, beri tarafı karanlık ortamda okuyup ödev yapmaya gayret ederdik.Kitap yok ders malzemesi yok. Babam ilkokul üçüncü sınıf öğrencisiyken Erzincan'a gitti, oradan aldığı lise kitabından bana matematikten havuz problemi sordu. Yapamayınca kızdı, kapının önüne koydu beni. Bu kadar emek veriyorum, yazıklar olsun diye. Tabii anam zavallı, ana yüreği dışarıda kar yağıyor, geldi aldı beni içeri. Bunu niye anlattım: Her ana babanın hedefi çocuklarının kendilerinden daha iyi yetişmesidir. Onları geleceğe hazırlamak en önemli hedefleridir. Bir öğrenci için en güzel örnek öğretmenidir.