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Bahçeli bombaladı!

Bülent Arınç'ın FETÖ'den tutuklu damadının serbest bırakılmasına tepkiler büyüyor.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 19:45
Bahçeli bombaladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan gündemi değerlendirdi.

Bahçeli sözü Bülent Arınç'ın FETÖ'den tutuklu olan damadının nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına getirdi.

MHP Lideri, 'Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevki sahibi birisinin damadı, yakını, akrabası, onu bunu mu olmak lazım?' diyerek kararı sorguladı.



Bülent Arınç'tan tahliye olan damadı hakkında açıklamaBülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi

TwitterEkrem YeterFetö Terör ÖrgütüBülent ArınçDevlet Bahçeli


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