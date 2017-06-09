Azeri Bakan İstanbul'da hayatını kaybetti

Azeri APA-Economics haber ajansının verdiği bilgiye göre Aliyev dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan'ın devlet enerji kurumu SOCAR'ın başkanlığını yapmıştı.



Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti. Büyük çaplı enerji sözleşmeleri için yabancı şirketlerle yapılan müzakerelerde ülkesini temsil eden Aliyev, küresel petrol üretimi kısıntısı konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplantılarına da katılmıştı.



23 Kasım 1947 Bakü doğumlu olan Aliyev 1970 yılında Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi'nden mezun oldu. 1984 yılına kadar Azerbaycan Komünist Partisi'nde üst düzey görevlerde yer aldı. 1993/2005 yılları arasında 12 sene SOCAR'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptı.