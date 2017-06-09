Anneler yarım gün çalışmayı tercih ediyor

Doğum yapan kadın ile evlat edinen kadın veya erkeğe, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen yarım çalışma ödeneğinden geçen ay 2 bin 218 kişi yararlandı. Bu yılın ocak-mayıs döneminde yarım gün çalışmayı tercih edenlere İŞKUR tarafından toplam 7 milyon 657 bin 276 lira ödeme yapıldı.



Hükümetin kadın çalışanların çalışma hayatından kopmadan çocuklarını büyütebilmeleri için geçen yılın başında yasalaştırdığı yarım çalışma ödeneğine ilgi her geçen ay artıyor. Şubat 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan uygulama, aynı yıl nisan ayı itibarıyla başladı.



Geçen yılın nisanında sadece 8 kişinin faydalandığı yarım çalışma ödeneğine ilgi her geçen ay artış gösterdi. Geçen yıl yaklaşık 700 kişinin faydalandığı sistemden çalışan annelere 2 milyon 946 bin 896 lira ödeme yapıldı.



İşveren yarım gün çalışmayı engelleyemiyor



Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurmaları gerekiyor.



İşçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi olmayan işveren, işçiye yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip, uygulama kapsamında çalıştırıyor.



Birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün



Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ile doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvurulması gerekiyor.



Şartları karşılayan ve başvuruda bulunan kişilere birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda da 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor.



Çoğul doğum halinde bu sürelere 30'ar gün eklenirken, çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.