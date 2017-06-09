Ankara'da polis alarma geçti

Ankara'da Vekaletler Caddesi'nde bulunan eski Başbakanlık binasının otopark girişinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Çantayı fark eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çanta etrafına şerit çektikten sonra caddeyi trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. Ardından bomba imha ekiplerine haber verildi.



Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek otopark girişindeki çantayı kontrol etti. Yapılan kontrolde unutulan çantada elbise olduğu belirlenirken, cadde tekrar trafiğe açıldı. Kaynak : İHA