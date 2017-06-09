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Akfen Holding, TAV'daki payını devrediyor

Akfen Holding, TAV’daki yüzde 8.1’lik payını Fransız Aéroports de Paris’e devrediyor.

Ekonomi / 09 Haziran 2017 Cuma 10:16
Akfen Holding, TAV'daki payını devrediyor

Akfen Holding, TAV Havalimanları Holding’de kalan yüzde 8.1’lik payı için Fransa merkezli Aéroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzalandığını açıkladı.

Bu devirden elde edecek gelirin Türkiye’de hayata geçirilecek 6 milyar 700 milyon liralık yatırım paketi için kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Devire ilişkin açıklama yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi burada kapanıyor. TAV bir Türk şirketidir ve o şekilde kalacaktır. Yaratmış olduğumuz bu dünya markası ile iftihar etmek her Türk vatandaşının hakkıdır” dedi.

“Hisse devirleri ile şirketleri ölümsüzleştiriyoruz"

Akın, ortaklık yapısının değişmesinin TAV’ı yüzyıllarca yaşatacağını söyleyerek, “Hisse devri TAV’ı çalışanlarına sürekli fırsatlar yaratarak yeni istihdam alanları açacak bir şirket haline getirecek” diyerek, “Holdingin genel prensiplerine uygun olarak hareket etmeye çalıştık. Şirketlerin ölümsüz olması adına bu satışı yapıyoruz. Biz ölümlüyüz, şirketler ise ölümsüz olmalı. Bu tip hisse devirleri ile şirketleri ölümsüzleştiriyoruz. Zaten hisse devirlerinin pratikteki sonucu da budur. Amaç yeni ortaklarla şirketlerimizin ömrünü uzatarak istihdama fayda sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

Hamdi Akın


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