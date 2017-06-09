ABD'den Katar ile ilgili sürpriz çağrı

Katar krizi Washington'ın yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tıilerson, Körfez ülkelerine yaptırımları hafifletme çağrısı yaptı.



Basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Katar'a yönelik yaptırımların DAEŞ ile mücadeleyi etkilediğini söyledi.



ABD Dişişleri Bakanı; Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrıda bulunarak Katar'a yönelik yaptırımları hafifletmelerini istedi.



Ablukanın, istenmeyen insani sonuçlar doğurduğunu söyleyen Tillerson; ABD'nin bölgedeki ekonomik faaliyetlerine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.