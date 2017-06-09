USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI!..

ABD'den Katar ile ilgili sürpriz çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak Katar'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi.

Dünya / 09 Haziran 2017 Cuma 21:06
ABD'den Katar ile ilgili sürpriz çağrı

Katar krizi Washington'ın yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tıilerson, Körfez ülkelerine yaptırımları hafifletme çağrısı yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Katar'a yönelik yaptırımların DAEŞ ile mücadeleyi etkilediğini söyledi.

ABD Dişişleri Bakanı; Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrıda bulunarak Katar'a yönelik yaptırımları hafifletmelerini istedi.

Ablukanın, istenmeyen insani sonuçlar doğurduğunu söyleyen Tillerson; ABD'nin bölgedeki ekonomik faaliyetlerine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

S. Arabistan bir adım daha ileri gitti! S. Arabistan bir adım daha ileri gitti! Erdoğan'dan Katar onayı Erdoğan'dan Katar onayı El-Cezire'ye siber saldırı El-Cezire'ye siber saldırı BAE'den Katar'a Türkiye tehdidi! BAE'den Katar'a Türkiye tehdidi! Başbakan Binali Yıldırım'dan Beşiktaş'lıları mest eden açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan Beşiktaş'lıları mest eden açıklama Katar'dan İİT'ye kınama Katar'dan İİT'ye kınama Katar'dan dikkat çeken yeni açıklama Katar'dan dikkat çeken yeni açıklama Suudi Arabistan'dan çok ağır Katar açıklaması! Suudi Arabistan'dan çok ağır Katar açıklaması! İki ülke daha Katar ile ilişkilerini kesti İki ülke daha Katar ile ilişkilerini kesti ABD Dışişleri'nden Katar açıklaması ABD Dışişleri'nden Katar açıklaması

KatarBahreynMısırDışişleri BakanıSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı