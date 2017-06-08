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Van'da 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van Başkale’de bölücü terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, Diyarbakır Hani’de icra edilen operasyonda ise 1 teröristin yakalandığını açıkladı.

Güncel / 08 Haziran 2017 Perşembe 14:49
Van'da 3 terörist öldürüldü

TSK, Van Başkale'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, 330 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet el bombası, 2 adet araç telsizi ve bir adet gece görüş dürbünü ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Ayrıca, Diyarbakır Hani'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin bir Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet el bombası ile birlikte yakalandığı, bölgede yapılan arazi aramasında bir adet tabanca, 200 gram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüKalaşnikofEl BombasıGüvenlik GüçleriDiyarbakır


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