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Uyum paketi Başbakanlık'ta

Uyum paketi kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenleme yapılacak. CHP, paketin geçmemesi için Meclis'i kilitleyecek.

Siyaset / 08 Haziran 2017 Perşembe 12:43
Uyum paketi Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığınca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

'MECLİS'İ KİLİTLEYİN'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maddelerin onaylanmaması için milletvekillerine 'Meclis'i kilitleyin' talimatı vermişti.

KAVGA ÇIKABİLİR
Referandumdan önce Meclis'te yapılan oylamalarda; CHP ve HDP'li milletvekilleri sürekli kavga çıkarmıştı.

AK Partili milletvekilin burnunu kıran CHP'lilerin başka bir AK Partili vekilin bacağını ısırdığı iddia edilmişti.

UYUM YASASI NEDİR?
Anayasa değişiklik paketi bir takım köklü içeriklere sahiptir. Bu nedenle temel uygulamaya geçilmeden önce bazı yasaların değiştirilerek gelecek olan yeni yasaların uygulanabilirliği sağlanmalıdır. Önek olarak “Cumhurbaşkanının partisinden ilişiği kesilir ve TBMM'de yer alamaz” gibi ibarelerde değişiklik yapılacak. Yani uyum sağlanacak. Yeni Anayasa hükümlerine aykırı yasa maddeleri Anayasaya uyumlu hale getirilecek.

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