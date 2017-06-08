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Türkiye karşıtı Brüksel Belediye Başkanı istifa etti

Türkiye karşıtı davranışlarıyla dikkat çeken Brüksel Merkez Belediye Başkanı Yvan Mayeur, derneğin kasasından haksız kazanç elde etmesinin ortaya çıkması üzerine belediye başkanlığından istifa etti.

Siyaset / 08 Haziran 2017 Perşembe 20:32
Türkiye karşıtı Brüksel Belediye Başkanı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ziyareti öncesi kriz çıkaran ve her türlü karşılama programına yasak getiren Brüksel Merkez Belediye Başkanı Yvan Mayeur, adının skandala karışması sonrası belediye başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Evsizlere yardımları ulaştırmakla mükellef Samusocial derneğinin yönetim kurulunda yer alan Belediye Başkanı, derneğin kasasından elde ettiği haksız kazancın meydana çıkması sonrası, üyesi olduğu Sosyalist Parti Başkanı Elio Di Rupo’nun isteği üzerine 2013 yılından bu yana yürüttüğü görevden istifa ettiğini bildirdi.

Parti Başkanı Di Rupo’nun yanı sıra Open Vld ile SPA partileri başta olmak üzere, belediye konseyinin çoğunluğu tarafından uygulanan baskılara dayanamayan Yvan Mayeur, 2014 ile 2015 yılında devlet destekli derneğin eski müdürü olan Pascale Peraita ile birlikte elde ettikleri haksız kazancın çok yüksek miktarlarda olduğu tahmin ediliyor.

Belediye başkanı olduğu günden bu yana uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle belediye sınırları içerisinde yer alan çok sayıda esnaf ve vatandaş tarafından “Persona non grata” yani istenmeyen kişi ilan edilen Mayeur, kendi partisinde yer alan Türk kökenli siyasetçi başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi tarafından sevilmiyordu.

Belçikalı Türk toplumunun fazlaca tepkisine maruz kalan ve Türkiye düşmanı olarak bilinen siyasetçi, ayrıca bölücü örgüt PKK yandaşı derneklere birçok kez gösteri izni vermekle akıllarda yer edinmişti.

Mayeur’ün verdiği izinle Avrupa Parlamentosunun yan tarafında yer alan meydana kurulan terör örgütü PKK çadırı, Türk toplumu ile bölücüler arasında gerginliğe neden olmuş ve birçok olayın çıkmasına sebep olmuştu. Kaynak : İHA

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