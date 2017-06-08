Trump'ın Avukatından Comey'e yanıt

Washington'da Ulusal Basın Kulübünde açıklama yapan Kasowitz, Kongrede ifade veren Comey'in bazı sözlerinin gerçek olmadığını söyledi.



Kasowitz, özellikle Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan ve Trump'ın Comey'den, 'eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmayı kapatmasını istediği' iddialarına ilişkin net ifadeler kullandı.



'Başkan (Trump), Comey'den, Flynn de dahil hiç kimseyle ilgili soruşturmayı sona erdirmesini asla talep etmedi.' diyen Kasowitz, Trump'ın kendisinden Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediğini iddia eden Comey'in doğruyu söylemediğini savundu.



Trump'ın Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış bir adım atmadığını ifade eden Kasowitz, bilakis Trump'ın, söz konusu soruşturmanın devam edip sonuçlarının bir an önce ortaya konması gerektiğini birçok kez dile getirdiğini kaydetti.



Kasowitz, 'Comey, kamuoyu önünde açık bir şekilde Başkan Trump'ın, Rusya'nın müdahalesiyle ilgili herhangi bir soruşturma altında olmadığını ve Rusya'nın müdahalesi sonucunda seçimlerde tek bir oyun bile değişmediğini kabul etti.' dedi.



- 'Başkan, hiçbir şekilde Comey üzerinde baskı kurmamıştır'



'Başkan, hiçbir şekilde Comey üzerinde baskı kurmamıştır.' ifadesini kullanan Kasowitz, dün ABD Kongresinde ifade veren diğer istihbarat yetkililerinin de 'Trump yönetiminin kendileri üzerinde baskı kurmadığını beyan ettiklerini' söyledi.



Trump'ın Comey'e 'sadakatine ihtiyacım var' veya 'sadakatini bekliyorum' gibi sözler söylemediğini savunan Kasowitz, Kongrede bu yönde ifade veren eski FBI patronunu bir kez daha yalanladı.



Ayrıca Trump'ın avukatı, bir Başkan ile bir federal yetkili arasındaki özel görüşmenin medyaya bizzat Comey tarafından (arkadaşı aracılığıyla) sızdırıldığını ve bunun ilgili birimler tarafından soruşturulabileceğini de sözlerine ekledi.



Açıklamasının sonunda Trump'ın kendi gündemi doğrultusunda önüne bakacağını vurgulayan Kasowitz, 'Başkan kendini tamamen aklanmış hissediyor.' değerlendirmesini yaptı.



Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Trump yönetiminin 'görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını' ve 'FBI hakkında yalan söylediğini' öne sürmüştü. Bu açıklamaya cevap veren Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders ise 'Çok net olarak söyleyebilirim ki Başkan yalancı değil.' ifadelerini kullanmıştı. Kaynak : AA