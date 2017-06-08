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'Trump, FBI hakkında yalan söyledi'

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürdü.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 18:12
'Trump, FBI hakkında yalan söyledi'

ABD devlet başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski FBI direktörü James Comey Senota'da açıklamalarda bulundu.

Comey, ABD Başkanı Trump'ın kendisini kovmasına çok şaşırdığını belirterek 'görevine son verildikten sonra kendisini karalandığını' vurguladı.

FBI bağımsız kalacak

Comey, 'Ben olmasam da FBI her zaman bağımsız olacaktır' dedi.

Trump ile görüşmeleri niçin kaydettiği sorulan Comey, 'Yalan söyleyeceğini düşündüğüm için görüşmeyi kayıt altına aldım. ABD'nin geleceği için kayıt altım. Daha önceki başkanlardan çok farklı bir görüşme gerçekleştirdik' dedi.

Rusya ile yapılan görüşme rahatsız ediciydi

Comey, 'Trump benden asla Rusya soruşturmasını durdurmamı istemedi. Ancak Trump ile Rusya konusunda yaptığımız konuşma çok rahatsız ediciydi. Belgelere bir gün ihtiyacım olacağını düşündüğüm için görüşmeyi kayıt altına aldım' ifadelerini kullandı.

Trump'la telefon görüşmeleri

Başkan Donald Trump ile bir defa telefonla gizli görüşmem oldu. Soruşturma ile ilgili değildi.

Devlet BaşkanıTrumpDonald TrumpRusya


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