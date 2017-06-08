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Takla atarak metrobüs yoluna girdi

İstanbul'da E-5 Otoyolu Mevkii'nde bir araç takla atarak metrobüs yoluna girdi. Bir süre kontrollü sağlanan seferler, çalışmaların ardından normale döndü.

3. Sayfa / 08 Haziran 2017 Perşembe 14:39
Takla atarak metrobüs yoluna girdi
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Bakırköy'de başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrobüs yoluna girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

BAŞKA BİR OTOMOBİL TARAFINDAN SIKIŞTIRILDI

Kaza saat 14.00 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Fevzi Demir başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs yoluna girdi. Yan yatan otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.

METROBÜS SEFERLERİ BİR SÜRE KONTROLLÜ YAPILDI

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre kontrollü yapıldı. Kaza yapan aracın çekilmesinden sonra metrobüs seferleri normale döndü. Polis, kazaya neden olup kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

PolisDireksiyon


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