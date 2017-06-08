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Tacizciye linç girişimi

Adana’da ailesiyle parka gezmeye gelen bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlıya vatandaşlar ambulansta linç girişiminde bulundu. Zanlıyı öfkeli vatandaşların elinden polis kurtardı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2017 Perşembe 12:34
Tacizciye linç girişimi
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Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşlarında bir erkek çocuğu, annesi ve kardeşleriyle gezmek için Merkez Park'a geldi. Bir süre sonra çocuğun yanına gelerek sigara isteyen Faruk İ. (38), daha sonra çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun tepki vermesi üzerine olay yerine ailesi ve çevredeki vatandaşlar geldi. Faruk İ.'yi aile ve çevredeki vatandaşlar darp etmeye başladı.



Olay yerine gelen polis, zanlıyı vatandaşların elinden kurtarıp ambulansa bindirdi. Ancak iki kişi ambulansın kapısını açarak zanlıyı burada da darp etmeye devam etti. Polisin öfkeli vatandaşların elinden kurtardığı zanlı, ambulansla Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü. Aile de polis merkezine gelerek şikayette bulundu. Polis, her iki tarafın da ifadesini alıyor.





Kaynak : İHA

PolisSigaraYarbaşı


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