Suudi Arabistan saygı duruşuna katılmadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ölen 8 vatandaş için düzenlenen saygı duruşuna Suudi Arabistanlı futbolcular katılmadı.
Londra’da Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden ikisi Avustralya vatandaşıydı.
Avustralya-Suudi Arabistan Dünya Kupası eleme maçı öncesi Londra’da hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Çoğu Suudi oyuncu ise saygı duruşuna katılmadı.
Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.