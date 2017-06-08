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Suudi Arabistan saygı duruşuna katılmadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ölen 8 vatandaş için düzenlenen saygı duruşuna Suudi Arabistanlı futbolcular katılmadı.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 22:24
Suudi Arabistan saygı duruşuna katılmadı

Londra’da Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden ikisi Avustralya vatandaşıydı.

Avustralya-Suudi Arabistan Dünya Kupası eleme maçı öncesi Londra’da hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çoğu Suudi oyuncu ise saygı duruşuna katılmadı.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

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