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SGK emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının 21 Haziran'da ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Ekonomi / 08 Haziran 2017 Perşembe 10:47
SGK emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bayramdan önce ödeneceğini duyurduğu emekli maaşları ile ilgili takvim netleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ( SGK) yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 25 Haziran 2017-27 Haziran 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların tamamlandığı duyuruldu. Buna göre ödemeler 21 Haziran'da başlayacak.

SGK açıklamasına göre ödeme takvimi şöyle:

SSK

* SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24 Haziran 2017-26 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı,

- 4 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

- 2 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

- 0 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

BAĞ-KUR

* BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25 Haziran 2017-28 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı;

- 5, 7 ve 9 olanların 20 Haziran 2017 tarihinde,

- 1 ve 3 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

- 4, 6 ve 8 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

- 0 ve 2 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI

* Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2017 tarihinde (T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından aylıkları ödenenlere ise Temmuz ayının 1., 2., 3., 4. ve 5 inci günlerinde) ödenmesi gereken aylıkların ödeme günü;

- 1, 2 ve 3 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 22 Haziran 2017 tarihinde,

- 4 ve 5 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 23 Haziran 2017 tarihinde

ödenecek.

Emeklilere maaş müjdesi

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