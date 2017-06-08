Şehit Yarbay Yakut Helikoptere son anda binmiş

Şırnak Şenoba'da 31 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subay olan şehit Yarbay Songül Yakut'un (41), planda olmamasına rağmen helikoptere son anda bindiği öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'ndan Şenoba'daki tugay komutanlığına askerlerle iftar yapmak için gitmek üzereyken tümende gördüğü Yarbay Yakut'a “Songül ne yapıyorsun?” diye sorduğu, Yakut'un da “Komutanım iftara gideceğim” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şehit Tümgeneral Aydın'ın, evinde iftar yapmayı planlayan şehit Yakut'tan “Hadi sen de gel” diyerek helikoptere binmesini istediği belirlendi. Şehit Aydın'ın emriyle bir personel yüzbaşının helikopterden indiği, yerine de Yarbay Yakut'un bindiği ifade edildi.



3 SAAT ÖNCE ‘ŞEHİTLİK NE GÜZEL' DEMİŞ



Bu arada, terör örgütü PKK ile mücadelede başarılı operasyonlara imza atan şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kazadan 3 saat önce tümendeki şehitlik anıtını ziyaret ettiği öğrenildi. Aydın'ın gülleri koklayarak “Şehitlik ne güzel” dediği ve çevresindeki rütbelilere “Tümene yakışır bir şehitlik anıtı olmuş” deyip dua ettiği bildirildi. Tümgeneral Aydın'ın ayrıca helikoptere biri emir subayı, biri koruması 2 kişiyi aldığı, diğer 2 korumasının aileleri ile iftar açmaları için gelmelerine izin vermediği, korumalarına da içerisinde 500 TL bulunan zarf verip “Ailelerinizle iftar açın. Hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.