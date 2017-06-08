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Şehidin oğlu annesinin gözyaşlarını sildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Özel Kuvvetler mensubu İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman’ın ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı Mehmet İçkale Ortaokulu’nda yaşayacak. Şehidin ismi verilen kütüphanenin açılışında gözyaşlarını tutamayan şehidin eşi Azize Kocaman’ı 3 yaşındaki oğlu gözyaşlarını silerek teselli etti.

Yaşam / 08 Haziran 2017 Perşembe 10:12
Şehidin oğlu annesinin gözyaşlarını sildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Özel Kuvvetler mensubu İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman adına şehidin eşi Azize Kocaman'ın öğretmenlik yaptığı Mehmet İçkale Ortaokulu'nda kurulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından hayata geçirilen kütüphanenin açılışında duygusal anlar yaşandı. Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman'ın ailesi ve görev arkadaşlarının katıldığı törende, şehidin anne ve babası açılış konuşmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin oğlu 3 yaşındaki minik Ata Alp de, annesi Azize Kocaman'ı gözyaşlarını silerek teselli etti. Açılışın ardından kütüphaneyi gezen aile, duygusal anlar yaşadı. Minik Ata Alp, babası adına açılan kütüphanede mangala oyunu oynadı.



HALA GÖREVDEYMİŞ GİBİ GELİYOR

Şehidin eşi Azize Kocaman, çok zor bir 7 ayın geçtiğini belirterek, “Hala dün gibi, zaten sürekli görevdeydi yine görevdeymiş gibi geliyor bize. Ben bu okulda görev yapıyorum, ismi daha önce Akıncı Üssü'nde bir okula verilmişti zaten. Bizim de bu okulda kütüphanemiz yoktu. Sonra Şehit Kütüphaneleri Topluluğu bana ulaştı. Biz de dedik zaten okulumuzda kütüphane yok, seviniriz. O şekilde devre arkadaşları da yardımda bulundular. Onların da katkılarıyla güzel bir kütüphane yapmaya çalıştık. Artık ismi burada, benim olduğum okulda yaşayacak. Çok güzel, çok gurur verici her şeyden önce” şeklinde konuştu.

Şehidin babası Osman Kocaman ise gözleri dolarak, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adının verilmesi güzel bir şey tabii ki, ne diyeyim vatan sağolsun” ifadesini kullandı.




Kaynak : İHA

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