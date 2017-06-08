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Rusya'dan önemli açıklama

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, 'Ülkelerin vatandaşlarının Vladivostok Limanı'ndaki kontrol noktalarından elektronik vize verme uygulamasına geçişin 1 Ağustos'ta başlaması planlanıyor' ifadelerini kullandı.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 16:22
Rusya'dan önemli açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin vatandaşlarına Vladivostok Limanı'ndan elektronik vize ile Rusya'ya giriş uygulamasının 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Moskova'da haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkenin vatandaşlarının Vladivostok Limanı'ndaki kontrol noktalarından elektronik vize verme uygulamasına geçişin 1 Ağustos'ta başlamasının planlandığını söyledi.

Sputnik'e göre, uygulama kapsamında Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşlarına elektronik vize verileceğini kaydeden Zaharova, "ülkeye girişten 4 gün önce dışişleri bakanlığı sitesinden yapılan fotoğraflı başvurunun ardından onay alınması durumunda bu vizenin 30 gün geçerli olduğunu ve Rusya topraklarında 8 gün kalma imkânı verdiğini" söyledi. Kaynak : AA

Dışişleri BakanlığıVladivostokKuzey KoreDışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiye


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