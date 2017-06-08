Polis Londra saldırganını böyle vurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi gecesi Londra köprüsü üzerinde saldırganlar kamyonu yayaların üzerine sürerek insanları ezmişti.



Daha sonra kamyondan inen saldırganlar yakınlarda bulunan bir restoranda bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.



Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla alakalı soruşturma sürerken, saldırıdan sonraki anlara dair görüntüler yayınlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganlardan birinin polis tarafından vurulduğu görülüyor.



Kaynak : İHA