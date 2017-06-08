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Polis Londra saldırganını böyle vurdu

Londra saldırganlarından birinin, saldırıdan kısa bir süre sonra polis tarafından vurulduktan sonraki görüntüleri yayınlandı.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 15:13
Polis Londra saldırganını böyle vurdu
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi gecesi Londra köprüsü üzerinde saldırganlar kamyonu yayaların üzerine sürerek insanları ezmişti.

Daha sonra kamyondan inen saldırganlar yakınlarda bulunan bir restoranda bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla alakalı soruşturma sürerken, saldırıdan sonraki anlara dair görüntüler yayınlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganlardan birinin polis tarafından vurulduğu görülüyor.

Kaynak : İHA

PolisBıçaklı SaldırıLondra


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