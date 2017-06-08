O örgüt silahlarını teslim ediyor

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının 20 Haziran'da noktalanacağı açıklanan silah bırakma süreci, ülkede oluşturulan 26 toplanma alanında BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemciliğinde sürüyor.



FARC'ın Timochenko ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono, Tibu kenti kırsalındaki Cano Indio toplanma alanında yaptığı konuşmada, 'Silahlarımızın yüzde 30'u BM'ye teslim edildi. Sözümüzü tutuyoruz. Bu bizim silahlara vedamızın etkili bir başlangıcı.' ifadelerini kullandı.



Mevcut takvime göre ellerindeki silahların yüzde 30'unu 14 Haziran'da, kalan yüzde 40'lık kısmını da 20 Haziran'da BM'ye teslim edeceklerini aktaran Londono, 'Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız. Bizi Kolombiya halkının feraseti ile artık açık ve meşru bir siyasi mücadele bekliyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayı sonunda sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.



Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 'hayır' oyu çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu. Kaynak : AA